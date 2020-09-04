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Uşak'taki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta ormanlık alanda dün çıkan yangın kontrol altına alındı. Gece boyu süren çalışmalara çok sayıda ekip katıldı.
Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ciğerdede köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda dün başlayan yangın yaklaşık 20 hektarlık alanda etkili oldu.
Gece boyu söndürme çalışmalarının sürdüğü yangın kontrol altına alındı.
Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.
Yangına, 30 arazöz, 6 iş makinesi, yaklaşık 100 personel, 15 teknik eleman, 5 itfaiye ekibi müdahale etti.
Etiketler: uşak orman yangını arazöz itfaiyeSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 08:02
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