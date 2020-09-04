Şanlıurfa'dan İstanbul'a giden Hacı Mehmet Uyuşmaz idaresindeki yolcu otobüsü Adana-Aksaray kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda, İbrahim Çetinkaya'nın kullandığı kamyonla çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Çetinkaya ile kamyondaki Ömer Çetinkaya, otobüsteki yolculardan Alirıza Kurnaz ve Ahmet Ayıkgöz yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otobüste 29 yolcu bulunuyordu

Yolcu otobüsü muavini Adil Ceylan, gazetecilere, şoförün yanındaki koltukta uyuduğunu ve büyük bir gürültü duyduğunu söyledi.

Güm sesiyle uyandığını anlatan Ceylan, "Bir anda kendimi koridorda buldum. Dizimi vurmuşum. Hemen polis ve sağlık ekipleri geldi. 29 yolcumuz vardı. Şanlıurfa'dan İstanbul'a gidiyorduk" diye konuştu.