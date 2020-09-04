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Bursa'da ağır koku mahalleliyi sokağa döktü
[Fotoğraf: İHA]
Bursa Kestel'de, çevreye yayılan ağır koku endişeye neden oldu. Bazı vatandaşlar, genizde yanma, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Kestel ilçesinin birçok mahallesinde etkili olan ağır koku, mahalle sakinlerini sokağa döktü.
Çevreye yayılan keskin koku nedeniyle bazı mahalle sakinleri rahatsızlanark hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Fabrikanın mahalleden uzak yere taşınması için imza toplandı
Kokunun bölgedeki bir fabrikadan yayıldığı iddia edildi.
Mahalle sakinleri, kokunun yayıldığı iddia edilen fabrikanın yerleşim yerinden uzak bir yere taşınması için imza topladı.
[Fotoğraf: DHA]
Birçok kişinin sağlığını olumsuz etkileyen kokunun kaynağı araştırılıyor.
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