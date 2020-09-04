Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan felaketinin ardından bölgede yaralar sarılıyor.

Sel felaketinden en çok etkilenen bölgelere yeni konutlar inşa edilecek.

Bu kapsamda Doğankent ve Dereli ilçelerinde yapılması planlanan yeni konutlar için belirlenen alanlarda yer alan özel mülkler kamulaştırılacak.

Kamulaştırma Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak.

Kararlar Resmi Gazete'de

Rize'nin merkez ilçeye bağlı Muradiye beldesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında TOKİ tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

İlgili Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

