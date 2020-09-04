İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yeni bir genelge gönderdi.

Genelgeye göre, bugün Türkiye genelinde “Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile denetimler yapılacak.

Valiliklerin koordinasyonundaki denetimler; toplu ulaşım aracı, kahvehane, restoran, berber, sinema, plaj, düğün ve nikah salonu gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında gerçekleştirilecek, tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecek.

Kuralları ihlal eden kişi ve işletmelere cezai işlem uygulanacak.