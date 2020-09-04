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81 ilde geniş kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye genelinde bugün geniş kapsamlı koronavirüs denetimleri gerçekleştirilecek. Günlük hayatın tüm alanlarında kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edilecek.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yeni bir genelge gönderdi.
Genelgeye göre, bugün Türkiye genelinde “Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile denetimler yapılacak.
Valiliklerin koordinasyonundaki denetimler; toplu ulaşım aracı, kahvehane, restoran, berber, sinema, plaj, düğün ve nikah salonu gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında gerçekleştirilecek, tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecek.
Kuralları ihlal eden kişi ve işletmelere cezai işlem uygulanacak.
Etiketler: koronavirüs denetimi İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 04:44
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