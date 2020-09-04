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Ankara'da ambulans otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Ankara’nın Sincan ilçesinde hasta almaya giden ambulans, otomobille çarpıştı. Kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde hasta almaya giden ambulans, otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil, park halindeki bir başka araca çarparak durabildi.
Kazayı görenler polis, sağlık, ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralanan 3 sağlık çalışanı çevredeki hastaneler kaldırdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: ankara trafik Kazası ambulans sağlık çalışanıSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 02:35
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