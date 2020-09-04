Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kütahya'da kumar operasyonu: 18 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya’da polis ekiplerince bir apartman dairesine yapılan kumar operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı, daire ekipler tarafından mühürlendi.
Alipaşa Mahallesi Orduevi Sokak'taki bir apartman dairesinin 3. katında geniş katılımlı kumar oynanacağına yönelik alınan bilgi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekipler adreste bulunan 18 kişiden 4’ünün kumar oynadığını, 3 şahsın ise kumar oynamaya yer temin ettiğini belirledi.
Daha sonra Kütahya Belediyesi Zabıta görevlilerince gerekli tedbirler aldırılarak daire mühürlendi.
Etiketler: Kütahya kumar operasyonuSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 02:31
Sıradaki Haber
Ardahan’da bir köy karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz