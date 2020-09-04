Haber Giriş: Kaynak: İHA
Antalya'da park halindeki halk otobüsü yandı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya’da otobüs depolama alanında park halindeki halk otobüsü alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen otobüs küle döndü.
Kepez ilçesi Varsak Altıayak Otobüs Depolama alanında, park halindeki özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yanmaya başladı.
Alevlerin kısa sürede sardığı halk otobüsünü görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Bu sırada otobüste belirli aralıklarla patlamalar meydana geldi.
Çevredekilerin müdahalede bulunamadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Kullanılamaz hale gelen otobüs adeta küle döndü.
Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.
Etiketler: yangın otobüs yangını antalyaSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 01:50
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