Haber Giriş: Kaynak: İHA
Sakarya'da gıda zehirlenmesi: 11 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya’nın Karasu ilçesinde mevsimlik tarım işçileri olduğu öğrenilen 2 aileden oluşan toplam 11 kişi yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesinde, mevsimlik tarım işçileri olduğu öğrenilen 2 ailenin toplam 11 ferdi yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı.
Yemek sonrasında halsizlik, kusma ve ateş gibi şikayetleri oluşan aile üyeleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden sağlık ekiplerince, toplam 2 aileden oluşan 11 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 11 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürerken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: sakarya zehirlenmeSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 02:02
Sıradaki Haber
Antalya'da park halindeki halk otobüsü yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz