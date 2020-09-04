Akdeniz Caddesi üzerinde ters yönden giden Hollanda uyruklu Mirza V. yönetimindeki otomobil, Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde ilerleyen motorize yunus ekibine, daha sonra park halindeki hafif ticari araca ve bir otomobile çarptı.

Kazada motorda bulunan polisler Emre F.Ş. ile Süleyman D'nin yanı sıra otomobil sürücüsü Mirza V. ile beraberindeki Hasan K. yaralandı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumları iyi

Yaralanan polisler ambulansla Alsancak Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, Mirza V. ile Hasan K. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.