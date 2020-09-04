Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir manavda bazı kişilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Kepengin kırılarak açılmasını iş yeri sahibinin kabul etmemesi üzerine itfaiye ekibi olay yerinden ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar ve esnaf, iş yerinin karşısındaki parkta bulunan aydınlatma direğinden manavın elektrik panosuna kablo çekti. Ancak kepengin açılmaması üzerine yanlış bağlantı yapıldığını fark eden vatandaşlar durumu düzeltti.

Yeniden akım verilerek kepengin açılmasının ardından manavda mahsur kalan 4 kişi 5 saat sonra bulundukları yerden çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]