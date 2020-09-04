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Kundaklama iddiası: İzmir'de park halindeki kamyonet yandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde park halindeki kamyonetin kundaklandığı iddia edildi. Çıkan yangın söndürülürken kamyonette hasar oluştu.
Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3957 Sokak'ta Yaşar B'ye ait park halindeki kamyonet, alev aldı.
Mahalle sakinleri yanan kamyoneti kendi imkanlarıyla söndürdü.
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri ifadeler doğrultusunda aracın kundaklanma şüphesi üzerine çalışma başlattı.
Etiketler: kundaklama kamyonet izmirSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 06:17
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