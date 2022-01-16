Gümüşhane Üniversitesi'nde 3 öğrenci alkışlanacak bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Ahmet Sefa Sağınç, Batuhan Belge ve Cem Kaygısız ders kapsamında bir proje hazırladı.

"İyiliğe Uzanan Makas"

Öğrenciler "İyiliğe Uzanan Makas" adını verdikleri projeyle özellikle köylerde yaşayan yaşlı ve engellilere ulaştı, saç ve sakal tıraşı yapmaya başladı.

Ahmet Sefa Sağınç, "Benim de mesleğim berberlik olduğu için böyle bir proje aklımıza geldi, hocamızla konuştuk. Hocamız da 'neden olmasın' dedi" diyerek, projelerinin başlama noktasını anlattı.

"Hem üniversitemiz adına hem kendimiz adına çok gururluyuz"

Cem Kaygısız ise "Evden çıkamayan, çıkmaya durumu elverişli olmayan hasta yaşlılarımızı evlerinde ziyaret edip saç sakal kesimini yapmayı düşündük" dedi.

Batuhan Belge, "Böyle bir şeye vesile olduğumuz için, bu sosyal sorumluluk projesini yaptığımız için gerçekten hem üniversitemiz adına hem kendimiz adına çok gururluyuz" diye konuştu.

Öğrenciler, projeyle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.