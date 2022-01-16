Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 14:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Soyunma odasında yangın çıktı
[Fotoğraf: İHA]
TFF 3. Lig'de İskenderunspor ile 68 Aksaray Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında soyunma odasında yangın çıktı.
TFF 3. Lig'de İskenderunspor, İskenderun 5 Temmuz Stadı'nda 68 Aksaray Belediyespor'u konuk etti.
Maçın ilk yarısı oynanırken rakip takımın soyunma odasındaki elektrikli su ısıtıcısından kaynaklanan yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü.
Soyunma odasında maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle konuk takım oyuncuları ilk yarının bitiminde soyunma odasına gidemeyince saha ortasında devreyi geçirmek zorunda kaldı.
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