Son rötuşları yapılan Zonguldak-Kilimli yolu, 22 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.

Zonguldak ile Kilimli ilçesine bölünmüş yol standardında ulaşımı sağlayacak projeyle güzergah 4,5 kilometre, seyahat süresi ise 25 dakika kısalacak.

Mesafenin kısalması ekonomik olarak da fayda sağlayacak.

Yol kesimi ve tünellerin açılmasıyla seyahat süresi 30 dakikadan 5 dakikaya inecek. Zamandan 22,4 milyon lira, akaryakıttan 2,1 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 24,5 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Şehir içi trafik rahatlayacak

Hizmete girecek olan yol, Zonguldak ile Kilimli'yi birbirine bağlayan kesimin trafik yoğunluğuna cevap verecek şekilde projelendirildi. Fiziki ve geometrik standartların tüneller ve bağlantı yollarıyla yükseltildi.

Projeyle ulaşım konforu da arttırıldı.

Kömür madenlerinin varlığı ve özelikle Filyos Limanı Projesi ile ilgili ulaşımın sağlanması açısından önemli bir konuma sahip olan Kilimli’de projenin tamamlanmasıyla hali hazırda Zonguldak-Kilimli geçişi için kullanılan şehir içi trafiği oldukça rahatlayacak.