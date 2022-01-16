Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 14:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bağcılar'da 5 katlı binada yangın
[Fotoğraf: DHA]
Bağcılar'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın sonrası patlamalar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında yaralanan olmadı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın sırasında patlamalar meydana geldi. Yangını gören ve sesleri duyan bina sakinleri sokağa çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye erleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangında yaralanan olmadı.
Mahalle sakini Serdar Özer, ''Ben yan tarafta oturuyorum. Balkona çıktığımda güm diye bir ses geldi. Bende panikle üstümü giyinip aşağı indim. İtfaiye hemen geldi, yetişti'' dedi.
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