İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın sırasında patlamalar meydana geldi. Yangını gören ve sesleri duyan bina sakinleri sokağa çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye erleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan olmadı.

Mahalle sakini Serdar Özer, ''Ben yan tarafta oturuyorum. Balkona çıktığımda güm diye bir ses geldi. Bende panikle üstümü giyinip aşağı indim. İtfaiye hemen geldi, yetişti'' dedi.