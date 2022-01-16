Antalya'nın Kepez ilçesinde, Emre Ç.'nin kullandığı otomobil park halindeki araca arkadan çarptı. Çevredekiler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri, sürücü Emre Ç.'yi bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekibine teslim ederken, beraberindeki Süleyman G. ile Batuhan Y. de hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki diğer iki kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Park halindeki aracın sahibi Yunus Arslan, aracı park ettikten sonra büyük gürültü duyduklarını belirterek, ''Ben arkadaşımla kahvaltı yapıyordum. Bu araç hareket halindeyken makas atmış ve sürücü arabayı zaptedemeyince benim araca vurdu'' dedi.

Sürücü Emre Ç.'nin durumumun ağır olduğu öğrenildi.