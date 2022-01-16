Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 13:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de 492 düzensiz göçmen yakalandı: 6 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 492 göçmen yakalandı, organizatör oldukları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde, jandarma komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.
Yapılan takibin ardından 115'i Afgan, 112'si Bangladeş, 45'i Somali, 21'i Suriye, 11'i Eritre, 5'i Pakistan, 2'si Yemen ve birer Filistin ile İran uyruklu toplam 313 kaçak göçmeni yakaladı.
Çeşme'de düzenlenen operasyonda ise 94'ü Afgan, 73'ü Suriye, 6'sı Pakistan, 5'i Filistin ve biri İran uyruklu toplam 179 kaçak göçmen yakalandı.
Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Afganistan Düzensiz Göçmenler Göç İzmir Suriyeli Sığınmacı
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