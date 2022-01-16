İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde, jandarma komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Yapılan takibin ardından 115'i Afgan, 112'si Bangladeş, 45'i Somali, 21'i Suriye, 11'i Eritre, 5'i Pakistan, 2'si Yemen ve birer Filistin ile İran uyruklu toplam 313 kaçak göçmeni yakaladı.

Çeşme'de düzenlenen operasyonda ise 94'ü Afgan, 73'ü Suriye, 6'sı Pakistan, 5'i Filistin ve biri İran uyruklu toplam 179 kaçak göçmen yakalandı.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.