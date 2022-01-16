Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sokak ortasında drifte 9 bin 125 lira ceza
[Fotoğraf: Arşiv]
Denizli'de sokak ortasında drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne 9 bin 125 lira ceza uygulandı.
Denizli’de, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Merkezefendi ilçesindeki Sümer Mahallesi'nde sokakta otomobiliyle spin atan sürücünün kimliğini güvenlik kamerası kayıtlarından belirledi.
Ekipler, otomobili Zafer Caddesi'nde durdurdu.
Sürücü belgesine 60 gün el konuldu
D.A'nın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 9 bin 125 lira idari para cezası kesildi. Otomobil, 60 gün trafikten men edildi.
Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan işlem başlatıldı.
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