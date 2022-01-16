Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 14:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Donmak üzere olan tilkinin yardımına jandarma yetişti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bitlis'te jandarma ekipleri yaralı ve donmak üzere olan tilkiyi kurtardı.
Bitlis'in Yolalan ilçesinde, jandarma ekipleri, devriye sırasında karın içinde yaralı ve donmak üzere olan tilkiyi görerek kurtardı.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaralı halde bulunan ve donmak üzere olan tilkinin, tedavisinin yapılması için Tatvan Hayvan Rehabilitasyon Merkezine teslim edildiği duyuruldu.
Etiketler: Bitlis Jandarma Genel Komutanlığı Kar Yağışı
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