Bitlis'in Yolalan ilçesinde, jandarma ekipleri, devriye sırasında karın içinde yaralı ve donmak üzere olan tilkiyi görerek kurtardı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaralı halde bulunan ve donmak üzere olan tilkinin, tedavisinin yapılması için Tatvan Hayvan Rehabilitasyon Merkezine teslim edildiği duyuruldu.