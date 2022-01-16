Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 14:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Ege Denizi'nde saat 14.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Gökçeada'nın yaklaşık 126 kilometre açığında gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.48'te, merkez üssü Ege Denizi'nin Çanakkale açıkları olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, deniz yüzeyinin 18,76 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Gökçeada'ya uzaklığı 125,84 kilometre, Yunanistan'ın Haldiki yarımadasına uzaklığı ise 16,5 kilometre olarak belirlendi.
AFAD, gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.
Bir deprem daha
Saat 15.26'da ise bölgede ikinci bir sarsıntı kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı.
Etiketler: Çanakkale Deprem Ege Denizi Son Dakika Yunanistan
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