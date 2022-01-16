Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İkinci el araç yüklü tırda yangın çıktı
[Fotoğraf: Arşiv]
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde ikinci el araç yüklü tırda yangın çıktı. 4 araç kullanılamaz hale geldi.
Ankara istikametinde seyreden S.A idaresindeki ikinci el araç yüklü tır, Hendek ilçesi yakınlarında yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler, tırın dorse kısmındaki araçlara sıçradı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır ve dorsedeki 4 araç kullanılamaz hale geldi.
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