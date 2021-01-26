Uludağ’da dün ortaya çıkan müzikli parti görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede yayılarak, büyük tepki toplamıştı.

Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, yüzlerce kişi yeni tip koronavirüse (COVID-19) aldırış etmeden gece boyu eğlenmişti.

Bursa Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, görüntülerin çekildiği otel tespit edildi, yüksek ses müzik yayını yapan ve pandemi kurallarına uymayan işletmeye ve 10 kişiye 76 bin 380 lira para cezası kesildi.

Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile otelin 10 gün faaliyetinin durdurulmasına da karar verildi. Ayrıca ilgili şirket ve tespit edilen kişiler hakkında idari para cezası da uygulandığı açıklandı.

Çalışma ruhsatı yok, 2 katı kaçak

Otelin çalışma ruhsatının da bulunmadığı tespit edildi. Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından çalışma ruhsatı bulunmaması nedeniyle kapatma işlemi kararı alınan otelin idare mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldığı belirtildi.

Öte yandan otel inşaatının son 2 katının kaçak olarak inşa edildiği tespit edildi.