Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’ın doluluk oranı, sömestr tatilinin etkisiyle yüzde 100’e ulaştı.

Kayak pistlerini dolduran tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Ne maske taktılar ne de sosyal mesafeye uydular

Gündüz pistlerde alınan koronavirüs tedbirlerinin gece unutulduğu tatilcilerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.

Görüntülerde tatilciler, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek yan yana dans ediyor.

Geçen hafta Uludağ’da bir otelin terasında parti yapan gruba ve otel işletmecilerine 76 bin 380 lira ceza kesilmişti.