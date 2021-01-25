Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uludağ’da kısıtlamaları hiçe sayıp parti yaptılar
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sömestr ile birlikte doluluk oranı artan Uludağ’da, tatilcilerin tedbirleri ihlal edip parti yapması sosyal medya paylaşımlarından anlaşıldı.
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’ın doluluk oranı, sömestr tatilinin etkisiyle yüzde 100’e ulaştı.
Kayak pistlerini dolduran tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.
Ne maske taktılar ne de sosyal mesafeye uydular
Gündüz pistlerde alınan koronavirüs tedbirlerinin gece unutulduğu tatilcilerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.
Görüntülerde tatilciler, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek yan yana dans ediyor.
Geçen hafta Uludağ’da bir otelin terasında parti yapan gruba ve otel işletmecilerine 76 bin 380 lira ceza kesilmişti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Maske Sosyal Mesafe
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