Kocaeli'nde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde kumar oynamak için toplanan bir grup olduğu ihbarı polis ekiplerine ulaştı.

Polis ekipleri ihbarı alır almaz harekete geçti. Koçbaşıyla kırılan kapının ardında daracık bir odada 9 kişi suçüstü yakalandı. Odadakilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Kuralları ihlal ettikleri ve yasak olduğu halde kumar oynadıkları için 9 kişiye para cezası kesildi. Kumar oynattığı belirlenen kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.