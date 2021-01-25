Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 16:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 9 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kısıtlamada kumar oynandığı tespit edilen yere baskın yapıldı. Suçüstü yakalanan 9 kişiye ceza kesildi.
Kocaeli'nde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde kumar oynamak için toplanan bir grup olduğu ihbarı polis ekiplerine ulaştı.
Polis ekipleri ihbarı alır almaz harekete geçti. Koçbaşıyla kırılan kapının ardında daracık bir odada 9 kişi suçüstü yakalandı. Odadakilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Kuralları ihlal ettikleri ve yasak olduğu halde kumar oynadıkları için 9 kişiye para cezası kesildi. Kumar oynattığı belirlenen kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Köpeğe çarpıp kaçan sürücü jandarma ekiplerince yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz