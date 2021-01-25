Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 16:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aç kalan vaşak ilçe merkezine indi
Sivas'ın Divriği ilçesinde aç kalan vaşak, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. O anlar kameraya yansıdı.
Sivas'ın kırsal bölgelerinde yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar ilçe merkezlerine inmeye başladı.
Divriği ilçesinde nesli tükenmekte tehlikesi altında olan bir vaşak, yiyecek bulmak için şehre indi. Cedit Paşa Mahallesi'nde sokakta dolaşarak yiyecek arayan vaşak, Musa Çoban tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Caddede gezinen vaşak bir süre sonra gözden kayboldu.
Sıradaki Haber
Teröristin üzerinden çıkan kroki jandarmayı silahlara götürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz