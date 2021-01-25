Sivas'ın kırsal bölgelerinde yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar ilçe merkezlerine inmeye başladı.

Divriği ilçesinde nesli tükenmekte tehlikesi altında olan bir vaşak, yiyecek bulmak için şehre indi. Cedit Paşa Mahallesi'nde sokakta dolaşarak yiyecek arayan vaşak, Musa Çoban tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Caddede gezinen vaşak bir süre sonra gözden kayboldu.