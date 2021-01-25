Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 5 bin 264 uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin 264 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerce evde yapılan aramada 5 bin 264 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 220 lira ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
A.D. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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