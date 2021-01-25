Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce evde yapılan aramada 5 bin 264 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 220 lira ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

A.D. isimli şüpheli gözaltına alındı.