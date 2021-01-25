Kapadokya Alan Başkanlığınca yürütülen incelemelerin ardından peribacalarının yakınlarına kaçak ve izinsiz inşa edildiği belirlenen yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma sürüyor.

Son bir hafta içinde Ürgüp ilçesi Aktepe ve Ağıllı mahallelerinde, sahiplerine önceden tebliğde bulunulan 25 yapının yıkım işlemi tamamlandı.

Bugüne kadar 335 yapı yıkıldı

Yetkililer, usulsüz ve kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımının süreceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, 3 Kasım 2018'de Nevşehir'deki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamanın ertesi günü başlatılan çalışmalar kapsamında, bugüne kadar 335 yıkım gerçekleştirildi.