Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çöken ahşap köprüden düşen kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Havran ilçesinde mahallenin merkezine doğru yürüyen Nuran ve Faruk Gezer çifti, geçtikleri ahşap köprünün çökmesi sonucu dereye düştü. Nuran Gezer hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Havran İlçesinde evlerinden çıkarak mahallenin merkezine doğru yürüyen Nuran ve eşi Faruk Gezer'in geçtiği sırada Tarlabaşı Deresi'nin üzerindeki ahşap köprü çöktü.
Dereye düşen çiftten Nuran Gezer, suda yaklaşık 1 kilometre sürüklendi. Eşi ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bulunan Nuran Gezer'in cansız bedeni, Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Faruk Gezer'in sağlık durumu iyi.
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