Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kuvvetli lodos etkili oluyor
[Fotoğraf: ARŞİV]
İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle İDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Caddebostan Suadiye Sahili'ndeki bazı bölgelere lodos nedeniyle kırmızı yosun vurdu.
Kentte zaman zaman hızı 80 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Maltepe ve Kartal sahillerinde yer yer 2 metreyi bulan dalgalar oluştu.
Caddebostan Suadiye Sahili'ndeki bazı bölgelere lodos nedeniyle kırmızı yosun vurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun seferleri iptal edildi.
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İDO'nun duyurusuna göre, saat 14.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferi, saat 15.00'teki Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferi ve saat 15.30'daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferinin olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı açıklandı.
Etiketler: Hava Durumu
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