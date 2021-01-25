Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e yaklaştı
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor. Saat 15.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 76 olarak ölçüldü.
İstanbul'da kısıtlama sonrası ilk iş gününde, sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunlaştı. Yağmurun da etkisiyle artan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu başta olmak üzere kentin ana arterlerinde sürüyor.
İBB'nin mobil trafik uygulamasına göre, zaman zaman yüzde 80'nin üzerine çıkan trafik yoğunluğu saat 15.00 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.
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