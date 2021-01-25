İstanbul'da kısıtlama sonrası ilk iş gününde, sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunlaştı. Yağmurun da etkisiyle artan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu başta olmak üzere kentin ana arterlerinde sürüyor.

İBB'nin mobil trafik uygulamasına göre, zaman zaman yüzde 80'nin üzerine çıkan trafik yoğunluğu saat 15.00 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.