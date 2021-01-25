Piyade Er Selim Gedik, Hakkari Derecik'te 19 Ocak'ta el yapımı patlayıcı ile ağır yaralandı. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gedik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

21 yaşında şehit düşen Gedik için memleketi Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şehidin ailesi, yakınları, askerler ve çok sayıda kişi katıldı.

Gedik'in naaşı, törenin ardından toprağa verildi.

