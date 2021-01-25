Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 14:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Piyade Er Selim Gedik son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı ile yaralanıp şehit düşen Piyade Er Selim Gedik, memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Piyade Er Selim Gedik, Hakkari Derecik'te 19 Ocak'ta el yapımı patlayıcı ile ağır yaralandı. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gedik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
21 yaşında şehit düşen Gedik için memleketi Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şehidin ailesi, yakınları, askerler ve çok sayıda kişi katıldı.
Gedik'in naaşı, törenin ardından toprağa verildi.
Etiketler: Şehit
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