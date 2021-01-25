Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan, 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı zirvesine tırmanıp kayak yapan turistler, Van Gölü manzarası ile fotoğraf çekti.

Kayak tutkunu Fransız Clarisse Bauwens ile İsviçreli Jules Dutour, Türkiye dahil farklı ülkelerdeki 400'e yakın noktada kayak yapmak için karavanlarıyla yola çıktı.

Macerasever turistler, Van Gölü manzarasına hayran kaldıklarını, Artos Dağı zirvesinde kayak yaptıklarını belirtti.