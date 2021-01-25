Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaynak yapılan akaryakıt tankeri patladı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde akaryakıt tankerine kaynak yapılırken patlama meydana geldi, 3 işçi yaralandı.
Sakızköy köyünde akaryakıt tankerine kaynak yapıldığı sırada patlama oldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri, tankerin içindeki 3 yaralı işçiyi bulundukları yerden çıkardı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
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