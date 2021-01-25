Karabük’te Aladağ mevkisinde oturan Bahattin Yel, evinin önündeki kümesten gelen seslerden şüphelenerek dışarıya çıktı.

Kümesteki tavuğunu bir tilkinin götürdüğünü gören Yel, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Yel, tilkiye “Tilki bir tavuğumuzu daha kapıp gider. Aç kalmasa buraya kadar gelmez. Afiyet olsun” diye seslendi.

Tavuğun sahibine bir süre bakan tilki, ağzındaki tavukla birlikte uzaklaştı.