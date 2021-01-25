Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 13:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tavuğunu götüren tilkiye seslendi: Afiyet olsun
[Fotoğraf: TRT Haber]
Karabük’te kümesteki tavuğunu götüren tilkiye “Afiyet olsun” diye seslenen Bahattin Yel, o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Karabük’te Aladağ mevkisinde oturan Bahattin Yel, evinin önündeki kümesten gelen seslerden şüphelenerek dışarıya çıktı.
Kümesteki tavuğunu bir tilkinin götürdüğünü gören Yel, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Yel, tilkiye “Tilki bir tavuğumuzu daha kapıp gider. Aç kalmasa buraya kadar gelmez. Afiyet olsun” diye seslendi.
Tavuğun sahibine bir süre bakan tilki, ağzındaki tavukla birlikte uzaklaştı.
Etiketler: Doğal Yaşam
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