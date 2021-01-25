Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Zati Çalışkan yönetimindeki otomobil, Orhan Ekinci Bulvarı otoyol bağlantı kavşağında Mustafa Özfidan idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Aslan Koçak, Merve Koçak, Ceyhun Aşkın ve Emine Özfidan yaralandı.
Ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Özfidan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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