Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kaynak yapılan tankerde oksijen tüpü patladı: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA ]
Kırklareli'de kaynak yapmak için bos akaryakıt tankerinin içine giren 3 kişi, oksijen tüpünün patlaması sonucu yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Kırklareli Sakızköy'de 3 kişi, kaynak yapmak için bos akaryakıt tankerinin içine girdi. İşçilerin çalıştığı sırada oksijen tüpünün bir anda patlamasıyla 3 kişi yaralandı.
Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Lüleburgaz itfaiye ekipleri, tankerin içerisinde sıkışan kişileri çıkardı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumu ağır.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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