Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının, 3 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda Doktor Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı etkisiz hale getirilmişti.

Teröristin üzerinden çıkan krokinin incelenmesi üzerine, Bağlar İlçesi Yeşildallı Mahallesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

Şehir merkezinde yapılacak olan eylemlerde kullanılmak üzere bidon içinde toprağa gömülmüş 2 Kaleşnikof piyade tüfeği, 14 havan mühimmatı, 4 şarjör ve 115 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

Delil niteliği olan silah ve mühimmat incelenmek üzere muhafaza altına alındı, havan mühimmatı ise olay yerinde imha edildi.