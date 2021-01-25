Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 16:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teröristin üzerinden çıkan kroki jandarmayı silahlara götürdü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin üzerinden çıkan krokiden tespit edilen bölgede yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının, 3 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda Doktor Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı etkisiz hale getirilmişti.
Teröristin üzerinden çıkan krokinin incelenmesi üzerine, Bağlar İlçesi Yeşildallı Mahallesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.
Şehir merkezinde yapılacak olan eylemlerde kullanılmak üzere bidon içinde toprağa gömülmüş 2 Kaleşnikof piyade tüfeği, 14 havan mühimmatı, 4 şarjör ve 115 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.
Delil niteliği olan silah ve mühimmat incelenmek üzere muhafaza altına alındı, havan mühimmatı ise olay yerinde imha edildi.
Etiketler: Diyarbakır
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