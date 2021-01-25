Çataltepe Mahallesi'nde otomobiliyle seyreden A.R.Ö., BESOB Kavşağı mevkisinde bir çoban köpeğine çarparak yoluna devam etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Kestel Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ayaklarında kırık olduğu tespit edilen köpek, ekiplerce Yıldırım Belediyesine ait hayvan barınağına götürülerek tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde bulunan kırık tampon ve araç plakasından, köpeğe çarpan kişinin A.R.Ö. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.R.Ö, gerekli adli ve idari işlemlerinin yapılmasının ardından salıverildi.