Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köpeğe çarpıp kaçan sürücü jandarma ekiplerince yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Kestel ilçesinde, aracıyla bir köpeğe çarpıp yaralayan sürücü, düşürdüğü plaka sayesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Çataltepe Mahallesi'nde otomobiliyle seyreden A.R.Ö., BESOB Kavşağı mevkisinde bir çoban köpeğine çarparak yoluna devam etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Kestel Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ayaklarında kırık olduğu tespit edilen köpek, ekiplerce Yıldırım Belediyesine ait hayvan barınağına götürülerek tedaviye alındı.
Jandarma ekipleri, olay yerinde bulunan kırık tampon ve araç plakasından, köpeğe çarpan kişinin A.R.Ö. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.R.Ö, gerekli adli ve idari işlemlerinin yapılmasının ardından salıverildi.
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