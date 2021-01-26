Van'da 4 ve 5 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolu, başka can kayıplarını önlemek ve trafikte güvenliği sağlamak için yeni tedbirler alındı.

Olumsuz hava koşullarının yaşandığı bölgede ulaşım 7-14 saatleri arasında kontrollü olarak sağlanıyor.

Kar yağışı sonrası bölgede yine çığ riski oluştu. Karayolu ekipleri 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde çalışma başlattı.

bölgede yol tamamen trafiğe kapandı. İş makineleri, karla kaplı bölgede güçlükle ilerliyor.

Yukarı Narlıca Mahallesi'nden itibaren ise bariyerler konuldu. Zorunlu hallerde sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Bahçesaray kara yolunda ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Haber: Hümeyra Pardeli

Kamera: Zafer Kumru