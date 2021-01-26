Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi sunağı 100 bin TL'ye satacaktı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da tarihi eseri satmak isteyen kişi gözaltına alındı. Helenistik döneme ait sunak, müzeye teslim edildi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik takip sonucu H.Y.'nin elinde bulunan Helenistik döneme ait sunağı 100 bin liraya satmak istediği tespit edildi.
Yapılan operasyonda H.Y. gözaltına alındı. Ele geçirilen sunak, Kastamonu Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Müze Tarihi Eser
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