Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 12:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Caddebostan Sahili kırmızıya büründü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olan lodos her yıl olduğu gibi Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüdü. Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı yosunlar, belediye ekipleri tarafından temizlendi.
İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olan lodos her yıl olduğu gibi Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüdü.
Dün, dev dalgalar nedeniyle yosunlar kıyı şeridine ulaşırken, yelken kulübünü de kapladı.
Bu sabah saatlerinde İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı kıyı temizleme ekipleri yosunları temizlemek için çalışma başlattı.
Temizleme çalışmalarında işçilerin topladığı yosunlar, kamyonlara dolduruldu.
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