Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 12:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Trenle tır hemzemit geçitte böyle çarpıştı
Kahramanmaraş'ta yük treni ile bir tırın hemzemin geçitte çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada tırın sürüklenmesiyle yüksek gerilim hattı da patladı.
Kahramanmaraş'ta A.K. yönetimindeki tır, Pazarcık ilçesi Kartalkaya Bulvarı'ndaki kontrollü hemzemin geçitte yük treniyle çarpıştı.
Yaralanan tır şoförü, 112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle tren seferleri bir süre aksadı.
Elazığ-Adana seferini yapan trenin tırla çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tırın yük treniyle hemzemin geçide aynı anda girmesi ve çarpışması, tırın sürüklenmesi ile yüksek gerilim hattındaki patlama yer alıyor.
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