Meteoroloji, Trakya için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteorolojinin son hava tahminlerine göre Trakya'da bu akşam saatlerinde kar yağışının başlaması bekleniyor.

Kar yağışı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olacak.

Kar yağışının yoğun olması bekleniyor. Yer yer 20-40 santimetreye kadar kar kalınlığının oluşabileceği tahmin ediliyor.

Yağış anında kuvvetli rüzgar ve ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.