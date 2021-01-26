Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 13:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trakya için turuncu uyarı: 3 ilde kar bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yoğun kar yağışının başlayabileceği uyarısında bulundu. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Meteoroloji, Trakya için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteorolojinin son hava tahminlerine göre Trakya'da bu akşam saatlerinde kar yağışının başlaması bekleniyor.
Kar yağışı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olacak.
Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 26, 2021
Trakya Kesimi'ndeki Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!https://t.co/s5FSVYIQuM @tekirdaggovtr @valikirklareli @edirne_valiligi @Tdagbld @Kirkbelbasin @EdirneBel pic.twitter.com/C9IzWe8KGh
Kar yağışının yoğun olması bekleniyor. Yer yer 20-40 santimetreye kadar kar kalınlığının oluşabileceği tahmin ediliyor.
Yağış anında kuvvetli rüzgar ve ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
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