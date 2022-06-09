Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uçurumdan yuvarlanan kamyon onlarca takla attı: O anlar kamerada
Hakkari'de kontrolden çıkan kamyon taklalar atarak uçurumdan yuvarlandı. Kamyondan atlayan sürücü yara almadan kurtuldu.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde özel bir şantiyeye ait kamyon şarampole yuvarlandı.
Şarampole yuvarlanan kamyon sürücüsü kendisini araçtan atarak yara almadan kurtuldu.
Takla atarak uçurumdan yuvarlanan kamyonet kullanamaz hale gelirken, kamyonetin yuvarlanması şantiyede çalışan bir işçi tarafından anbean görüntülendi.
Etiketler: Hakkari Trafik Kazası
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