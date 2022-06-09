Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kargalar vatandaşlara zor anlar yaşattı
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde ağaçtaki yavru kargayı korumaya çalışan diğer kargalar kaldırımda yürüyenlere zor anlar yaşattı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uçmaya çalışırken taksiye çarparak altına giren yavru kargayı, yol kenarına koymaya çalışan kişiye diğer kargalar saldırdı.
Kargaların kendilerine doğru geldiğini gören bazı kişiler korkarak kaçarken, bazıları da başlarını elleriyle kapatarak uzaklaştı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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