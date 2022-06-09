Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı
[Fotoğraf: Getty ]
Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi ile bu kişilerin kaçmasını organize eden şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde İstihbarat Şubesi ve Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yoldan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.
Otomobildekilerin "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan istinafta dosyası bulunan M.A., R.B ve eski polisler A.A ile E.A. olduğu belirlendi.
FETÖ şüphelileri ile bu kişilerin kaçmasını organize eden sürücü Ç.A. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Edirne FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele Yunanistan
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