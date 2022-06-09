Edirne'nin Keşan ilçesinde İstihbarat Şubesi ve Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yoldan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

Otomobildekilerin "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan istinafta dosyası bulunan M.A., R.B ve eski polisler A.A ile E.A. olduğu belirlendi.

FETÖ şüphelileri ile bu kişilerin kaçmasını organize eden sürücü Ç.A. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.