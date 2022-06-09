Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 06:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
Hatay'da antrepo yangını
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir antrepoda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Sabahın erken saatlerinde, Arsuz'a bağlı Narduzu Mahallesi'nde gümrük mallarının bulunduğu antrepoda yangın çıktı.
Dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir antrepoda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Ahmet Seher aktardı.https://t.co/clqHFxEFhC pic.twitter.com/G1kXO6kc9l— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 9, 2022
Bölgeye, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü'nce helikopter sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
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