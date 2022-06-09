Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 05:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aydın ve İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın ve İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 39 göçmeni karaya çıkardı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında da, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 34 göçmen kurtarıldı.
Göçmenler, işlemin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Aydın İzmir
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