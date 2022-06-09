Konya genelinde akşam saatlerde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Valilikten yapılan açıklamada, AFAD sekretaryasındaki Çalışma Grubu'na saat 15.20'den itibaren 45 ihbar geldiği ve bu ihbarlardan 43'ünün sonuçlandığı, 2 ihbarla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Dere Mahallesi'nde mahsur kalan 2 kişi ile Kayadibi Mahallesi'nde mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaağaç Mahallesi'nde yollar sel nedeniyle zarar gördü. Meram Belediyesi ekipleri yollardaki tahribatın giderilmesi ve trafik akışının normale dönmesi için çalışma başlattı.

Yeşildere Mahallesi'nde bahçe duvarının çökmesi sonucu bir araç zarar görürken, tarım arazileri de su altında kaldı.

25 küçükbaş hayvan telef oldu

Akören ilçesi Alan Mahallesi'nde bir barınağı su bastı, 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Emirgazi ilçesi TOKİ konutlarında iki binanın bodrum katını su bastı, iki müstakil ev ile yanlarında bulunan ahırlar sular altında kaldı. Ekipler bölgede kurtarma çalışması başlattı.

Çumra, Yunak, Bozkır ve Güneysınır ilçelerinde de bazı tarım arazileri sular altında kaldı ve ekili ürünlerde hasar oluştu.